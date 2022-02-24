На оприлюдненому записі видно багато спалахів і стовп диму. Автор ролику сказав, що "зірвалася база". Проте наразі невідомо, який саме об'єкт він мав на увазі.
Також У мережі пишуть про вибухи під Харковом
Ймовірно, зірвалася база ВПС
Цей запис оприлюднили в мережі приблизно о 6 годині ранку 24 лютого. О 05:13 база Військово-повітряних сил "Краснопілля" стала одним із об'єктів, які потрапили під обстріл.
Хронологія атаки військових об'єктів України
- 04:35 – відділ прикордонної служби "Велика Писарівка" на Сумщині;
- 05:00 – з російського пункту пропуску "Чертково" стріляли по українському "Мілове"на Луганщині;
- 05:05 – на Сумщині обстріляли з "Градів" відділ прикордонної служби "Нова Слобода" ;
- 05:05 – обстріляли "Гоптівку";
- 05:13 – "Грабовське" та "Краснопілля";
- 05:15 – аеродром "Краматорськ";
- 05:20 – артилерія відкрила вогонь по відділах прикордонної служби "Веселе", "Вовчанськ", "Дергачі";
- 05:23 – на пункт пропуску "Бачівськ" на Сумщині зайшла ворожа бронетехніка;
- 05:25 – пролунали 2 вибухи на злітній смузі у Дніпрі;
- 05:30 – з "Градів" обстріляли відділ прикордонної служби "Тополі" та "Вовчанськ", з мінометів – "Золочів".
Читайте повний текст допису телеграму NEXTA Live:
Вибухи у населеному пункті Краснопілля.
Очевидно, горять військові склади.