На оприлюдненому записі видно багато спалахів і стовп диму. Автор ролику сказав, що "зірвалася база". Проте наразі невідомо, який саме об'єкт він мав на увазі.

Також У мережі пишуть про вибухи під Харковом

Ймовірно, зірвалася база ВПС

Цей запис оприлюднили в мережі приблизно о 6 годині ранку 24 лютого. О 05:13 база Військово-повітряних сил "Краснопілля" стала одним із об'єктів, які потрапили під обстріл.

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Хронологія атаки військових об'єктів України

04:35 – відділ прикордонної служби "Велика Писарівка" на Сумщині;

05:00 – з російського пункту пропуску "Чертково" стріляли по українському "Мілове"на Луганщині;

05:05 – на Сумщині обстріляли з "Градів" відділ прикордонної служби "Нова Слобода" ;

05:05 – обстріляли "Гоптівку";

05:13 – "Грабовське" та "Краснопілля";

05:15 – аеродром "Краматорськ";

05:20 – артилерія відкрила вогонь по відділах прикордонної служби "Веселе", "Вовчанськ", "Дергачі";

05:23 – на пункт пропуску "Бачівськ" на Сумщині зайшла ворожа бронетехніка;

05:25 – пролунали 2 вибухи на злітній смузі у Дніпрі;

05:30 – з "Градів" обстріляли відділ прикордонної служби "Тополі" та "Вовчанськ", з мінометів – "Золочів".

Читайте повний текст допису телеграму NEXTA Live:

Вибухи у населеному пункті Краснопілля.

Очевидно, горять військові склади.