Вони нібито пролунали під ранок 24 лютого.

Читайте також Путін заявив про спеціальну військову операцію: вводить армію на Донбас​

У телеграм-каналах пишуть, що у місті чути вибухи. Людей закликають не виходити на відкриту місцевість та зберігати спокій. Водночас журналіст Андрій Цаплієнко пише, що по Харкову, Києву та інших містах України почалися ракетні удари.

Що відбувається у Харкові: дивіться відео

Ситуація у Харкові: дивіться відео

Водночас очевидці у соцмережах публікують моторошні кадри того, як у бік українських міст летять "Гради". Перед цим Володимир Путін оголосив про початок спеціальної військової операції на Донбасі.