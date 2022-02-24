На обнародованной записи видно много вспышек и столб дыма. Автор ролика сказал, что "сорвалась база". Однако пока неизвестно, какую именно он имел в виду.
Также В сети пишут о взрывах под Харьковом
Вероятно, сорвалась база ВВС
Эту запись обнародовали в сети примерно в 6 часов утра 24 февраля. В 05:13 база Военно-воздушных сил "Краснополье" стала одним из объектов, который попал под обстрел.
Хронология атаки военных объектов Украины
- 04:35 – отдел пограничной службы "Великая Писаревка" в Сумской области;
- 05:00 – из российского пункта пропуска "Чертково" стреляли по украинскому "Миловое" в Луганской области;
- 05:05 - в Сумской области обстреляли из "Градов" отдел пограничной службы "Новая Слобода";
- 05:05 – обстреляли "Гоптовку";
- 05:13 – "Грабовское" и "Краснополье";
- 05:15 – аэродром "Краматорск";
- 05:20 – артиллерия открыла огонь по отделам пограничной службы "Веселое", "Волчанск", "Дергачи";
- 05:23 – на пункт пропуска "Бачевск" в Сумской области зашла вражеская бронетехника;
- 05:25 – раздались 2 взрыва на взлетной полосе в Днепре;
- 05:30 – из "Градов" обстреляли отдел пограничной службы "Тополя" и "Волчанск", из минометов – "Золочев".
Читайте полный текст сообщения телеграма NEXTA Live:
Взрывы в населенном пункте Краснополье.
Очевидно, горят военные склады.