На обнародованной записи видно много вспышек и столб дыма. Автор ролика сказал, что "сорвалась база". Однако пока неизвестно, какую именно он имел в виду.

Также В сети пишут о взрывах под Харьковом

Вероятно, сорвалась база ВВС

Эту запись обнародовали в сети примерно в 6 часов утра 24 февраля. В 05:13 база Военно-воздушных сил "Краснополье" стала одним из объектов, который попал под обстрел.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Хронология атаки военных объектов Украины

04:35 – отдел пограничной службы "Великая Писаревка" в Сумской области;

05:00 – из российского пункта пропуска "Чертково" стреляли по украинскому "Миловое" в Луганской области;

05:05 - в Сумской области обстреляли из "Градов" отдел пограничной службы "Новая Слобода";

05:05 – обстреляли "Гоптовку";

05:13 – "Грабовское" и "Краснополье";

05:15 – аэродром "Краматорск";

05:20 – артиллерия открыла огонь по отделам пограничной службы "Веселое", "Волчанск", "Дергачи";

05:23 – на пункт пропуска "Бачевск" в Сумской области зашла вражеская бронетехника;

05:25 – раздались 2 взрыва на взлетной полосе в Днепре;

05:30 – из "Градов" обстреляли отдел пограничной службы "Тополя" и "Волчанск", из минометов – "Золочев".

Читайте полный текст сообщения телеграма NEXTA Live:

Взрывы в населенном пункте Краснополье.

Очевидно, горят военные склады.