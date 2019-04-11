Сумские таможенники блокируют поставки тканей, в частности для нужд армии

Сумские таможенники более двух недель блокируют ввоз сырья для предприятий, производящих ткани, в том числе и для нужд армии.

Из-за этого работу уже остановили компании "Вултекст-С", "Тексим Групп", "Сумы-Руно" и "Пандеон". По словам предпринимателей, за ввоз сырья таможенники сначала требовали взятку, а после отказа начали завышать таможенную стоимость товара.

"Вызвал меня исполняющий обязанности начальника сумской таможни Шутский Александр и состоялась такая беседа: "Если хотите работать, то схема у нас будет совсем другая: платеж в бюджет 400 грн с машины и 12 тысяч долларов взятки. Если ты не будешь согласен, то мы вам полностью работу остановим, а машины будут стоять неделями, месяцами и будут подниматься вам тарифы в 2-3 раза", – рассказал заместитель директора ООО "Вултекст-С" Евгений Овсиенко.

Еще в феврале предприниматели платили по одному евро за килограмм товара, в настоящее время от них требуют втрое больше. Поэтому с марта на сумской таможне застряли 20 машин. Простой уже обошелся предпринимателям в более одного миллиона 350 тысяч гривен и убытки каждый день растут.

"Одна машина осматривается от одного до 5 дней. За 20 дней мы смогли оформить только 4 машины. Около 30% тканей, находящихся там на таможне сейчас – для нужд наших Вооруженных сил. Если мы невовремя их растаможим, то начнутся перебои в снабжении, а там очень большие штрафные санкции", – отметил заместитель директора ООО "Вултекст-С" Евгений Овсиенко.

Из-за простоя предприятия могут обанкротиться, а более полутора сотен работников остаться без работы. Чтобы этого не произошло, юристы компании уже готовят жалобы в Государственную фискальную службу, ГБР, а также иски за нанесенный ущерб.