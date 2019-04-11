Сумські митники блокують постачання тканин, зокрема для потреб армії

Сумські митники понад два тижні блокують ввезення сировини для підприємств, які виготовляють тканини, в тому числі і для потреб армії.

Через це роботу вже зупинили компанії "Вултекст-С", "Тексім Груп", "Суми-Руно" та "Пандеон". За словами підприємців, за ввезення сировини митники спочатку вимагали хабар, а після відмови почали завищувати митну вартість товару.

"Викликав мене виконуючий обов'язків начальника сумської митниці Шутский Олександр і відбулась така розмова: "Якщо хочете працювати, то схема у нас буде зовсім інша: платіж в бюджет 400 грн з машини і 12 тисяч доларів хабара. Якщо ти не будеш згоден, то ми вам повністю роботу зупинимо, а машини стоятимуть тижнями, місяцями і будуть підніматись вам тарифи в 2-3 рази", – розповів заступник директора ТОВ "Вултекст-С" Євген Овсієнко.

Ще у лютому підприємці сплачували по одному євро за кілограм товару, нині від них вимагають втричі більше. Через це з березня на сумській митниці застрягли 20 машин. Простій уже обійшовся підприємцям у понад один мільйон 350 тисяч гривень і збитки щодня зростають.

"Одна машина оглядається від одного до 5 днів. За 20 днів ми змогли оформити тільки 4 машини. Близько 30% тканин, які там знаходяться на митниці зараз – для потреб наших Збройних сил. Якщо ми невчасно їх розмитнимо, то почнуться перебої в постачанні, а там дуже великі штрафні санкції", – зазначив заступник директора ТОВ "Вултекст-С" Євген Овсієнко.

Через простої підприємства можуть збанкрутувати, а понад півтори сотні працівників залишитися без роботи. Аби цього не сталось, юристи компаній вже готують скарги до Державної фіскальної служби, ДБР, а також позови через завдані збитки.