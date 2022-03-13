Сообщение о пожаре поступило в ГСЧС около 5:40 утра.
К теме Тушим пожар, разбираем завалы, – Козицкий о ситуации на Львовщине после ракетных обстрелов
Известно, что в результате вражеских обстрелов возник пожар на территории АЗС в селе Пологи, Ахтырского района на Сумщине.
По предварительным данным, обстрелы попали в оборудование газозаправочной колонки, из-за чего произошло возгорание.
Пожарные через несколько минут потушили возгорание
Уже в 05:56 пожар был локализован, а в 06:00 – ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.
Добавим, что вечером 12 марта российские ракеты попали в установку комплексной подготовки газа, что находится вблизи Изюма. Из-за взрыва вспыхнул большой пожар. Подробности и фото – смотрите в статье.
Важно – Во Львове впервые за время войны были слышны взрывы: