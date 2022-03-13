Повідомлення про пожежу надійшло до ДСНС близько 5:40 ранку.

До теми Гасимо пожежу, розбираємо завали, – Козицький про ситуацію на Львівщині після ракетних обстрілів

Відомо, що внаслідок ворожих обстрілів виникла пожежа на території АЗС у селі Пологи, Охтирського району на Сумщині.

За попередніми даними, обстріли потрапили в обладнання газозаправної колонки, через що сталося її загоряння.



Пожежники за кілька хвилин загасили загоряння

Вже о 05:56 пожежу локалізували, а о 06:00 – ліквідували. Загиблих та постраждалих немає.

Додамо, що ввечері 12 березня російські ракети влучили в установку комплексної підготовки газу, що знаходиться поблизу Ізюма. Через вибух спалахнула велика пожежа. Деталі та фото – дивіться у статті.

Важливо – У Львові вперше за час війни було чути вибухи: