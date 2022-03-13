На момент прибуття рятувальників вже загорілася будівля операторної та газовий сепаратор. Бійці ДСНС помітили інтенсивне факельне горіння газу з установки та трубопроводу.

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Площа пожежі складала близько 300 квадратних метрів. Рятувальники перекрили усі запірні арматури, що ведуть до пошкоджених установок та трубопроводів і охолодили їх. Після цього інтенсивність горіння значно зменшилась.

Дивіться відео пожежі на газорозподільчій станції біля Ізюму:



За попередніми даними, травмований 1 працівник підприємства, загиблих немає.



Наслідки пожежі на газороздільчій станції біля Ізюму / Фото ДСНС

Додамо, що вранці 12 березня росіяни завдали потужного удару по Василькову, зокрема в район військового аеродрому скинули щонайменше 6 ракет. У результаті ворожих атак був пошкоджений склад з боєприпасами, там детонували снаряди.

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