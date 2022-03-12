Наразі там працюють рятувальники. Вини намагаються подолати полум'я.

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Через ворожі обстріли трапилася низка пожеж

У ДСНС розповіли, що російські загарбники продовжують обстрілювати мирні міста Луганщини.

Надвечір окупанти знов обстріляли міста Сєвєродонецьк та Рубіжне, через що горіли квартири, гуртожиток, приватні житлові будинки та автозаправна станція. Але ворогу не зламати Луганщину!,

– мовиться у повідомленні.

Співробітники ДСНС продовжують ліквідовувати пожежі та допомагати мирному населенню.

Дивіться фото, як рятувальники долають пожежі у Сєверодонецьку та Рубіжному / Фото ДСНС

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