Про це заявив начальник Львівської ОВА Максим Козицький під час брифінгу 13 березня.

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Після обстрілу Яворівського полігону рятувальники розбирають завали та гасять пожежу. Ймовірно, жертв може бути більше. За словами глави ОВА, постраждали не лише військові, але й цивільне населення.

Загарбники атакували Львівщину, за попередньою інформацією, з російського Саратова. Ворог випустив понад 30 ракет. Спрацювала система протиповітряної оборони, тому певну кількість ракет вдалося збити.

Максим Козицький про обстріл Яворівського полігону: дивіться відео



Нагадаємо, що вранці 13 березня жителі Львова та області вперше за час війни почули звуки вибухів. Згодом стало відомо, що росіяни завдали авіаудару по Міжнародному центру миротворчості та безпеки на Львівщині.