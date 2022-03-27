Теперь ограничения будут действовать с 20:00 вечера. Завершаться комендантский час в Сумской области будет в 5:00 утра.

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Согласно распоряжению главы Сумской областной военной администрации теперь находиться на улице и в других общественных местах без специально выданных пропусков, а также движения транспортных средств, запрещено с 20:00 до 5:00,

– сообщил Живицкий.

В области при этом впервые с начала войны ночь прошла спокойно.

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