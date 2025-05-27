Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Роменского РОА Валентину Назаренко.

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Что известно об утечке нефтепродуктов в Сумской области

Валентина Назаренко рассказала, что утечка нефтепродуктов в Андрияшевской общине произошла 26 мая вблизи села Поповщина.

На земельном участке в поле был зафиксирован вылив нефтепродуктов в связи с разгерметизацией трубопровода НГВК "Ахтырканефтегаз" ПАО "Укрнафта",

– отметила чиновница.

Она также отметила, что государственный инспектор проинформировал ее о фиксации факта загрязнения нефтесодержащей смесью 2 земельных участков. Их площадь составляла 0.0297 гектара (почти 3 сотки) и 0.2300 гектара (23 сотки).

Также были отобраны пробы почвы для проведения инструментально-лабораторного измерения загрязнения.

Руководительница Роменской РВА заметила, что разгерметизацию трубопровода пока устранили. На месте собирают нефтесодержащую смесь и вывозят загрязненный грунт.

Назаренко резюмировала, что, учитывая объемы загрязнения и непринадлежность поврежденного трубопровода к магистральной системе, в РВА решили не присваивать этой утечке статуса чрезвычайной ситуации.