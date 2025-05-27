Результаты наблюдений с 19 по 24 мая показали, что в Черкассах очень загрязненный воздух. Об этом рассказал начальник областного гидрометцентра Виталий Постригань, передает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
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Что известно
За указанный период наблюдений в городе были установлены превышения по аммиаку и пыли. Их среднесуточные концентрации превышали соответствующие предельно-допустимые концентрации от 1,1 до 1,3 раза.
Как менялся уровень загрязнения воздуха в Черкассах / Фото Черкасский областной гидрометцентр
Он добавил, что погода на текущей неделе будет способствовать уменьшению вредных примесей в воздухе.
Напомним, что загрязненный воздух может влиять на сердечно-сосудистые и респираторные заболевания. В группе риска также люди с сахарным диабетом второго типа. В случае загрязнения воздуха специалисты советуют:
- закрыть двери и окна;
- ограничить пребывание на улице;
- пить много воды;
если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум;
- делать частую влажную уборку в помещениях.