Результати спостережень із 19 по 24 травня показали, що у Черкасах дуже забруднене повітря. Про це розповів начальник обласного гідрометцентру Віталій Постригань, передає 24 Канал із посиланням на Суспільне.
Дивіться також У Житомирі спалахнув полігон з відходами: у місті зачинили школи
Що відомо
За вказаний період спостережень у місті були встановлені перевищення по аміаку та пилу. Їх середньодобові концентрації перевищували відповідні гранично-допустимі концентрації від 1,1 до 1,3 раза.
Як змінювався рівень забруднення повітря у Черкасах / Фото Черкаський обласний гідрометцентр
Він додав, що погода поточного тижня сприятиме зменшенню шкідливих домішок у повітрі.
Нагадаємо, що забруднене повітря може впливати на серцево-судинні та респіраторні захворювання. У групі ризику також люди з цукровим діабетом другого типу. У разі забрудення повітря фахівці радять:
- зачинити двері та вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум;
- робити часте вологе прибирання у приміщеннях.