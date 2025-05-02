Станом на ранок 2 травня подальше поширення вогню по території полігону вдалося зупинити. До гасіння пожежі були задіяні 31 вогнеборець та 9 одиниць техніки, передає 24 Канал із посиланням на Житомирську міську раду.

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Яка екологічна ситуація у місті

Наразі екологи здійснюють моніторинг стану атмосферного повітря. Це дозволить визначити рівень забруднення.

Враховуючи рекомендації експертів, було ухвалено рішення про тимчасову зміну роботи закладів освіти.

Школи Житомира 2 травня працюватимуть у дистанційному форматі, а дитячі садочки – у звичайному режимі, однак прогулянки на відкритому повітрі тимчасово скасовані.

Скасовуються всі змагання та тренування спортивних шкіл, заплановані на свіжому повітрі.

Пожежа на полігоні відходів у Житомирі / Фото ДСНС

До слова, нещодавно у Черкасах було зафіксовано забруднення повітря з високими концентраціями формальдегіду, діоксиду азоту, пилу тощо.