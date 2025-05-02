Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.

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Що відомо про атаку на ЗЕРЗ

У компанії наголошують, що локомотиворемонтний завод – це суто цивільне підприємство, що спеціалізується на ремонті пасажирських електровозів.

Лише зранку ДСНС вдалося загасити пожежу, наразі на місці працюють вибухотехніки.

Черговий персонал підприємства перебував в укритті, тож найголовніше – на заводі немає поранених чи загиблих,

– уточнили в Укрзалізниці.

Це вже не перша подібна атака. Раніше ворог уразив залізничний завод ДВРЗ у Києві. Укрзалізниця акцентує, що це ще один приклад того, як ворог цілить у виключно цивільні залізничні підприємства, намагаючись завадити руху нашої країни.

Зауважимо, ворог атакував Запоріжжя "Шахедами". За інформацією ОВА, росіяни поцілили по приватних будинках, багатоповерхівках, закладах освіти, обʼєктах інфраструктури. 29 мирних жителів поранено – серед яких 13-річних хлопець.