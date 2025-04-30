Про це у вівторок, 29 квітня, повідомили в Черкаському обласному центрі з гідрометеорології, передає 24 Канал. Лабораторія відбирає проби повітря 4 рази на добу в різних мікрорайонах.

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Що відомо про забруднення

Аміак, формальдегід, діоксид азоту та завислі в повітрі речовини перевищують гранично допустиму концентрацію по середніх за добу значеннях. У Дніпровському мікрорайоні:

по пилу (25, 26 квітня) – в 1,3 – 2,0 рази;

по діоксиду азоту (22, 26 квітня) – в 1,1 – 2,2 рази;

по аміаку (22 – 26 квітня) – в 1,1 – 1,9 рази;

по формальдегіду (упродовж тижня) – у 2,3 – 7,2 рази.

У Південно-західному мікрорайоні:

по пилу (25, 26 квітня) – в 1,3 – 2,0 рази;

по діоксиду азоту (22, 26 квітня) – в 1,1 – 2,2 рази;

по аміаку (21,23,24, 25 квітня) – в 1,2 – 1,5 рази.

Експерти порівняли це з даними минулого тижня: у Черкасах зросли концентрації діоксиду азоту, оксиду вуглецю та пилу, але аміаку – дещо зменшились.

У Південно-західному мікрорайоні підвищилось забруднення оксидом азоту, а в Дніпровському районі вміст формальдегіду досягнув найвищих з початку року значень – 7,2 ГДК с.д.



Забруднення повітря у Черкасах / Черкаський обласний гідрометцентр

Що прогнозують експерти

Зауважимо, погодні умови поточного тижня сприятимуть розсіюванню сторонніх домішок, зокрема завдяки посиленню швидкості вітру.

Однак суха погода сприяє посиленню запиленості та зберігає високий клас пожежної небезпеки. У гідрометцентрі закликають бути обережними з вогнем на природі.

Зверніть увагу! Під час згоряння рослинних залишків у повітря вивільняються мікрочастинки диму, до складу якого входять пил, окиси азоту, чадний газ, важкі метали й низка канцерогенних сполук.

До слова, швейцарська компанія IQAir оприлюднила щорічний звіт про якість повітря в містах світу. На 234 місці – Стрий Львівської області, у списку також опинилися Чернівці, Борова, Проців, Зазим'я, Малі Дмитровичі та Івано-Франківськ.