Об этом во вторник, 29 апреля, сообщили в Черкасском областном центре по гидрометеорологии, передает 24 Канал. Лаборатория отбирает пробы воздуха 4 раза в сутки в разных микрорайонах.

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Что известно о загрязнении

Аммиак, формальдегид, диоксид азота и взвешенные в воздухе вещества превышают предельно допустимую концентрацию по средним за сутки значениям. В Днепровском микрорайоне:

по пыли (25, 26 апреля) – в 1,3 – 2,0 раза;

по диоксиду азота (22, 26 апреля) – в 1,1 – 2,2 раза;

по аммиаку (22 – 26 апреля) – в 1,1 – 1,9 раза;

по формальдегиду (в течение недели) – в 2,3 – 7,2 раза.

В Юго-западном микрорайоне:

по пыли (25, 26 апреля) – в 1,3 – 2,0 раза;

по диоксиду азота (22, 26 апреля) – в 1,1 – 2,2 раза;

по аммиаку (21,23,24, 25 апреля) – в 1,2 – 1,5 раза.

Эксперты сравнили это с данными прошлой недели: в Черкассах выросли концентрации диоксида азота, оксида углерода и пыли, но аммиака – несколько уменьшились.

В Юго-западном микрорайоне повысилось загрязнение оксидом азота, а в Днепровском районе содержание формальдегида достигло самых высоких с начала года значений – 7,2 ПДК с.д.



Загрязнение воздуха в Черкассах / Черкасский областной гидрометцентр

Что прогнозируют эксперты

Заметим, погодные условия текущей недели будут способствовать рассеиванию посторонних примесей, в частности благодаря усилению скорости ветра.

Однако сухая погода способствует усилению запыленности и сохраняет высокий класс пожарной опасности. В гидрометцентре призывают быть осторожными с огнем на природе.

Обратите внимание! Во время сгорания растительных остатков в воздух высвобождаются микрочастицы дыма, в состав которого входят пыль, окиси азота, угарный газ, тяжелые металлы и ряд канцерогенных соединений.

К слову, швейцарская компания IQAir обнародовала ежегодный отчет о качестве воздуха в городах мира. На 234 месте – Стрый Львовской области, в списке также оказались Черновцы, Боровая, Процив, Зазимье, Малые Дмитровичи и Ивано-Франковск.