Об этом рассказал председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий. По его словам, такие тенденции не являются положительными.

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Россияне начинают такую активизацию своей деятельности. Возможно, это какая-то разведывательная деятельность или они хотят провести обстрелы или бомбардировки,

– сказал он.

Впрочем, Живицкий отмечает, что оккупанты резко зашли на территорию Украины, на территорию Сумщины, но их планы о блицкриге провалились. Он заверил, что дальше им дороги нет.

Также 20 марта в области несколько раз объявляли воздушную тревогу. По словам главы ОВА, самолеты очень часто летают вдоль границы, залетают на территорию Сумской области, возвращаются в Россию.

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