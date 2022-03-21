Про це розповів голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. За його словами, такі тенденції не є позитивними.

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Росіяни починають таку активізацію своєї діяльності. Можливо, це якась розвідувальна діяльність або вони хочуть провести обстріли чи бомбардування,

– сказав він.

Втім, Живицький наголошує, що окупанти різко зайшли на територію України, на територію Сумщини, але їхні плани про бліцкриг провалилися. Він запевнив, що далі їм дороги нема.

Також 20 березня в області декілька разів оголошували повітряну тривогу. За словами очільника ОВА, літаки дуже часто літають вздовж кордону, залітають на територію Сумської області, повертаються до Росії.

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