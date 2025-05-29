Сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумской областной ТЦК и СП.

Смотрите также Палиса сообщил о намерениях расширить "Контракт 18 – 24" на специальности, связанные с дронами

Как ТЦК на Сумщине поощряло подписать контракт "18 – 24"

В Сумском ТЦК решили поощрить молодежь к службе по контракту "18 – 24", сравнив ВСУ с Minecraft.

А пока кто-то крафтит деревянный меч, другие – формируют команду реального мира. И ты можешь быть среди них. Пока кто-то готовится к премьере фильма Minecraft – ты можешь прокачать главного персонажа в реальности. Себя,

– говорится в сообщении.

В заметке провели параллели между Minecraft и военной службой, отметив, что в игре пользователь добывает ресурсы, взаимодействует с другими игроками, воюет с пиглинами (враждебными существами из игры – 24 Канал), строит укрытия и выживает.

"В ВСУ – так же, только все по-настоящему: не пиксельная броня – а настоящий боевой опыт; не просто “выживание” – а ответственность за будущее; не виртуальная команда – а собратья на всю жизнь", – отметили в ТЦК.

Таким образом молодежь поощрили заключать специальный контракт "18 – 24", добавив, что играть в Minecraft – "это круто", но "быть в пиксельном мире ВСУ – это по-взрослому круто".

Впрочем, публикация вызвала волну критики и собрала немало негативных комментариев.