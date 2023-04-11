Также в этот день главой Луганской ОВА назначили Артема Владимировича Лысогора. Об этих назначениях сообщил представитель Кабинета министров Тарас Мельничук, сообщает 24 канал.

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Что известно о Владимире Артюхе

Новый глава Сумской ОВА родился в мае 1958 года в Благовещенске Амурской области России в семье военнослужащего. Он окончил не одно учебное заведение. Так, свое образование получил в:

Харьковском высшем военном авиационном командном училище связи,

Военно-воздушной академии имени Гагарина,

Национальной академии обороны Украины.

Также он получил квалификацию магистра государственного военного управления и в 2010 году стал кандидатом военных наук.

В ВСУ Владимир Артюх служил на командных и штабных должностях от командира взвода до заместителя начальника Генштаба ВСУ, которым стал в 2009 году. Так, Владимир Николаевич проходил службу в Северной группе войск в должностях командира радиорелейного взвода – начальника радиорелейной станции, командира радиорелейно-кабельной роты и заместителя командира отдельного радиотехнического батальона.

Когда он окончил Военно-воздушную академию в 1988 году, продолжал службу в войсках Дальневосточного округа на должностях командира отдельного батальона связи, начальника связи и радиотехнического обеспечения истребительной авиационной дивизии.

В командовании Военно-воздушных сил ВСУ проходил службу в должностях старшего офицера группы технического обеспечения, начальника группы боевой подготовки, начальника оперативного отдела, заместителя начальника организационно-мобилизационного управления штаба, начальника организационно-мобилизационного управления – заместителя начальника штаба.

В общей сложности вооруженным силам он посвятил 37 лет и за свою карьеру он дослужился до звания генерал-лейтенанта.

Также ранее он работал начальником подольского филиала государственного предприятия "Украинский государственный центр радиочастот", а затем советником Начальника Винницкой областной военной администрации.

У Владимира Артюха были и политические амбиции. Так, в 2020 году военный баллотировался в Винницкий городской совет от "Украинской партии чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью". Однако тогда выборы он не выиграл.

Многочисленные награды военного

Владимир Артюх был награжден орденами "За заслуги" III и II ст., отличиями Министерства обороны Украины "Знак почета", "Именное огнестрельное оружие", "Доблесть и честь", 9 медалями и почетными нагрудными знаками.

В День Независимости Украины 2022 года Владимира Артюха Президент Украины лично наградил орденом "За заслуги" I степени. Так что военный является полным кавалером ордена "За слуги" – награжден всеми степенями ордена.

Тогда глава ОВА области Сергей Борзов отметил, что "Владимир Николаевич сделал немало для формирования сил обороны Винницкой области".

Владимир Артюх является одним из тех, благодаря которым Украина сохраняет свою Независимость,

– сказал он.

Следует отметить, что указ о назначении на должность главы Сумской ОВА еще должен подписать президент Владимир Зеленский. Сам Владимир Артюх свое вероятное назначение на должность главы Сумской ОВА комментировать отказался.