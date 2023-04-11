Правительство поддержало соответствующие проекты Указов Президента Украины о назначении новых глав ОВА. Артем Лысогор стал главой Луганской ОВА, Владимир Артюх – Сумской.

Что известно о новых головах ОВА

Артем Лисогор, возглавивший Луганскую ОВА, ранее занимал должность начальника ГУНП в Житомирской области. С октября 2021 года по июнь 2022 года был откомандирован на восток Украины. Там он исполнял обязанности заместителя командующего Объединенными силами по задействованию сил и средств подразделений Национальной полиции.

Полковник полиции Лисогор также имеет орден "За мужество" III степени. Соответствующий указ №141/2022 "О награждении государственными наградами Украины" от 16 марта 2022 года опубликован на сайте президента.