Об этом бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил во время интервью Василию Голованову. Должность в Казахстане является самым вероятным вариантом.

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Гайдай – вероятный посол Украины в Казахстане

Сергей Гайдай отметил, что решение еще не окончательно и он согласится с тем решением, которое примет президент Владимир Зеленский. Однако предварительно речь идет о дипломатической работе в Казахстане.

Меня направят на другой фронт, в этом случае я надеюсь, что это будет дипломатическая работа в другом направлении. Скорее всего, это будет Казахстан. Об этом говорилось,

– отметил Гайдай.

В то же время Луганскую областную военную администрацию, скорее всего, возглавит военнослужащий.

Кадровые изменения в областях

14 марта правительство согласовало увольнения Сергея Гайдая, Максима Марченко и Сергея Гамалия с должностей глав Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА. На следующий день соответствующие указы подписал президент Владимир Зеленский.

Информацию о предполагаемом назначении Сергея Гайдая послом в Казахстане СМИ распространялось еще в январе 2023 года. Тогда Гайдай подчеркивал, что он – член команды президента Украины и будет работать на другом направлении фронта, если Владимир Зеленский примет такое решение.