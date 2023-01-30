Так, глава Луганской ОВА сообщил, что решения о его возможных назначениях на другие должности нет. Однако добавил, что готов работать и на другом направлении, если это определит президент.

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Я член команды президента. Если он увидит меня на какой-то важной должности на другом направлении фронта, значит, я поеду туда, куда он меня назначит. Для того, чтобы назначить куда-то, где человек работает, его с того места надо уволить. Я не вижу здесь никаких огромных сенсаций, но пока, что никаких документов нет,

– отметил Гайдай.