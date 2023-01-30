Так, очільник Луганської ОВА повідомив, що рішення про його ймовірні призначення на інші посади немає. Однак, додав, що готовий працювати і на іншому напрямку, якщо це визначить президент.

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Рішення поки немає

Я — член команди президента. Якщо він побачить мене на якійсь важливій посаді на іншому напрямку фронту, значить я поїду туди, куди він мене призначить. Для того, щоб призначити кудись, там де людина працює, її з того місця треба звільнити. Я не бачу тут ніяких величезних сенсацій, але поки, що, ніяких документів нема,

– зазначив Гайдай.

Також він наголосив, що працює до останнього дня всюди на державні службі, навіть якщо завтра призначать на іншу посаду. Та додав: "Але, навіть якщо когось кудись призначають, це треба купу документів виготовити, отримати погодження, це довгий шлях".

Що про це кажуть у Зеленського

Речник президента Сергій Никифоров у коментарі Суспільному повідомив, що наказу про звільнення Гайдая немає.

"Я можу коментувати лише конкретні рішення, а рішення — це коли є підпис під наказом документа. А до того, всілякі спекуляції, посилання на джерела і таке інше коментувати, на жаль, не можу", – зазначив Никифоров.