24 Канал нагадує про основні моменти з біографії новопризначеного заступника глави ОП, з якими варто ознайомитись суспільству.

До теми Зеленський призначив Олексія Кулебу заступником глави ОП

Корінний киянин та вплив батька

Олексій Кулеба – корінний киянин (у першому поколінні), його батько – відомий ще з радянських часів журналіст і колишній заступник голови Київської обласної адміністрації – Володимир Кулеба.

Зверніть увагу! Батько є відомим знавцем футболу й прищепив сину любов до спорту. Олексій Кулеба активно займався баскетболом і навіть отримав високе звання – кандидат у майстри спорту.







Зв’язки батька дали старт для успішної кар'єри сина. У 2005 році він закінчив престижний столичний виш – КНЕУ імені Вадима Гетьмана (або "Нархоз") та отримав ступінь магістра та фахівця з міжнародної економіки. Що цікаво, разом з Кулебою навчався Денис Єрмак – молодший брат Андрія Єрмака. Цей "рандомний факт" пізніше дав привід для численних ЗМІ та журналістів називати Кулебу "людиною Єрмака".

У тому ж році розпочинається офіційна трудова кар'єра Олексія Кулеби – він стає менеджером компанії "Київ-медіа" (підрозділ облради, де працював його батько), паралельно з роботою на комунальному підприємстві Кулеба-молодший вступає до аспірантури до елітної Національної академії держуправління при президентові України.

Кандидатську дисертацію Кулеба захистив не одразу по закінченні навчання, а лише в 2014 році – вже в іншій політичний реальності. Тема роботи "Формування та розвиток іміджевої політики держави" говорить про молодого науковця-практика, як про фахівця з public relations.



Олексій Кулеба / фото КМДА

Що відомо про родину Олексія Кулеби

Олексій Кулеба одружений на Галині Дмитриченко-Кулебі, подружжя виховує двох доньок – Мар'яну та Христину. Дружина чиновника є юристкою, вона закінчила аспірантуру в Інституті Верховної Ради, працює у Національному транспортному університеті, а також у адвокатській компанії Smartsolutions Law Group.



Галина Дмитриченко-Кулеба / фото Legal High School

Тесть чиновника – виконувач обов'язки ректора Національного транспортного університету Микола Дмитриченко. Слід зазначити, що цей внз є "кузнею кадрів" для багатьох топ менеджерів і держчиновників.



Тесть Олексія Кулеби – Микола Дмитриченко / фото НТУ

Політична кар'єра

Ще під час навчання в аспірантурі Олексій Кулеба стає частиною українського політикуму –з 2006 по 2008 він був помічником народного депутата Михайла Гладія, що представляв ВО "Батьківщина" (нині – перший віце-президент Національної академії аграрних наук України).

перший віце-президент Національної академії аграрних наук України). У 2007 Кулеба починає бізнес-кар'єру й одразу отримує джек-пот – стає генеральним директором ТОВ "Хонін і партнери". Про цей етап життя майбутнього чиновника розповідає "Вікіпедія", зокрема, її українська, англійська та російська версії, проте, більше відомостей про компанію з такою назвою немає. Офіційна біографія Кулеби на сайті Київради (видалена, але є в архіві) про цей період життя чиновника вказує, що тоді він був безробітним.

стає генеральним директором ТОВ "Хонін і партнери". Про цей етап життя майбутнього чиновника розповідає "Вікіпедія", зокрема, її українська, англійська та російська версії, проте, більше відомостей про компанію з такою назвою немає. Офіційна біографія Кулеби на сайті Київради (видалена, але є в архіві) про цей період життя чиновника вказує, що тоді він був безробітним. У 2010 Олексій Кулеба відкриває у собі здібності педагога та стає старшим викладачем на кафедрі організації самоврядування в скандально відомому виші під назвою МАУП. Цей виш відомий любов'ю до трипільської археологічної культури, ксенофобією та численним скандалами, а також пишається своїми випускниками – мінімум двоє з них були прем'єр-міністрами України (Володимир Гройсман і Олексій Гончарук). Ще один відомий політик – Ілля Кива, який у 2021 році у стінах МАУП захистив кандидатську з державного управління, нині перебуває у міжнародному розшуку. Знайомство з вищою школою тривало до грудня 2011 року.

На офіційному сайті президента України у статті про призначення Кулеби головою Київщини від 8 лютого 2022 року вказано про ще одну роботу чиновника у вищій школі – викладання правознавства в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова. Інших підтверджень цієї інформації наразі немає, як не зовсім зрозуміло, чому фахівець з міжнародної економіки та public relations раптово став правником. При цьому офіційна біографія Кулеби на сайті Київради про це нічого не повідомляє.

Депутат, лобіст і чиновник

У 2010-му Олексій Кулеба повертається у політику – він перемагає на виборах у Обухівському районі Київської області та стає депутатом Ржищівської міської ради. У Ржищиві Кулеба представляв інтереси політичного проєкту Віктора Балоги "Єдиний Центр". Паралельно Кулеба займався бізнесом.

він перемагає на виборах у Обухівському районі Київської області та стає депутатом Ржищівської міської ради. У Ржищиві Кулеба представляв інтереси політичного проєкту Віктора Балоги "Єдиний Центр". Паралельно Кулеба займався бізнесом. З березня 2014 році Кулеба був помічником депутата Києвради на громадських засадах. Тоді ж, вірогідно, Олексій відкриває у собі таланти до державної служби. У 2016 році він стає радником Дениса Пікалова – гендиректора комунального підприємства з охорони, утримання та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо" виконавчого органу Київської міської ради.

гендиректора комунального підприємства з охорони, утримання та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо" виконавчого органу Київської міської ради. Далі Кулеба відволікається від держслужби, але далеко від неї не йде – він очолює власну компанію ТОВ "Аспер Эстейт" та стає офіційним лобістом та посередником між бізнесом та київської владою.

Asper – не єдина компанія Кулеби, відкриті реєстри вказували на те, що він також був власником частки і кінцевим бенефіціаром компаній: "Ньюкорп", "Асоціація корпоративного маркетингу", "Аспер Консультанти", "Наял Україна", "Наял віжн", "Дитячо-юнацький спортивний клуб імені В. Сосніхіна", "Техноінвест компані", а також є членом громадських організацій "Школа баскетболу" та "Спорт без перешкод".

З цим багажем Олексій Кулеба у 2019 році переміг на конкурсі на посаду директора Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради. 4 листопада 2019 року мер Кличко призначив Кулеба на відповідальну посаду.

При цьому Кулеба не мав досвіду державної служби, адже позиція "радника" такого привілею не дає.

Хвилинка конспірології

Журналісти "Схем" з'ясували, що призначення Кулеби нібито "лобіював" його чинний шеф – Андрій Єрмак. При цьому, мер столиці Віталій Кличко тоді запевняв, що рекомендації Єрмака були зайвими, адже Кулеба був насправді найкращим кандидатом.

У нас є список людей, з якими ми проводимо співбесіди. Одна рекомендація була від пана Єрмака відносно… не рекомендація, я сам звернувся. У мене розмова була, що стосується корупційної складової і стосується КП "Благоустрій". Дійсно, багато нарікань відносно всіх МАФів, і розмова була відносно того, що там є корупція. Щоб не було таких питань, щоб ця людина була абсолютно некорумпована, ефективна. У мене була розмова (з Єрмаком – ред., 24 Канал), і рекомендація була щодо пана Кулеби. Я проводив співбесіди з цими людьми і можу сказати, що пан Кулеба був найкращим,

– Віталій Кличко коментує роль Єрмака у призначенні Кулеби.

Нагадаємо, у 2019 році у Кличка був відкритий конфлікт з Офісом Президента та особисто його керівником – імпульсивним Андрієм Богданом, заступник Богдана – Єрмак, був більш поміркованим.

Кулєба — такий от хлопець (показує жест з великим пальцем вгору)... У біографії не написано, де і з ким вони вчилися. Ми розглядаємо людей на посади винятково за професійними якостями, а не через знайомства з кимось. Знайомих, друзів краще не брати, бо їх потім складно звільняти,

– Віталій Кличко в інтерв'ю виданню Babel розповідає про власну кадрову політику.

На важливому місці

Посада директора Департаменту благоустрою столиці відкриває двері не лише в світ великої політики, а й дає доступ до розподілу масштабних коштів і укладання мільйонних контрактів, включає в себе великі корупційні ризики. Про що свідчать і численні кримінальні справи та ефектні кадри затримання столичних чиновників під час отримання хабарів, щоправда, більшість з цих справ або не були доведені до сути, або завершувалися виправдальними вироками.

За роки роботи в КМДА Кулебу критикували за призначення свого однокласника Миколу Бойка на посаду директора комунального підприємства "Благоустрій". Також Кулебу називали "куратором" так званого "кіоскового бізнесу", звісно, без доказів, тому не виключено, що це були витівки менш успішних конкурентів або просто "злі язики" (Кулеба активно займався демонтажем так званих МАФів і дійсно міг "перейти дорогу" комусь з тих людей, які мали з них зиск). Також ім’я Кулеба намагалися "прив'язати" до гучної справи викриття корупції в "Київзеленбуді", втім, суд у цій справі досі крапку не поставив.

Водночас Олексій Кулеба одразу проявив себе непоганим фахівцем і доволі компетентним менеджером. Кулеба став обличчям кількох важливих міських програм, зокрема, створення проєкту Науково-інноваційний парк Academ.City.

Цим проєктом Кулеба опікувався вже як перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень. Цю посаду Кулеба отримав, що називається – " під ялинку", відповідне рішення було ухвалено 31 грудня 2020 року.

На посаді заступника Кличка Олексій Кулеба показав себе як досвідчений фахівець та відкрита людина. Він не боявся зняти піджак та пограти в улюблений баскетбол на майданчику десь на Оболоні, був дуже активним у соцмережах, де розповідав про проблеми міста та показував, як влада намагається їх усунути. Доволі часто Кулебі доводилося ставати кризовим менеджером та відповідати на нові виклики, що разом за разом виникали у Києві, який останні десятиліття розвивався хаотично і без будь-якого плану.

Голова ОДА під час війни

За кілька років чиновник отримав репутацію "міцного господарника" і неодноразово фігурував у ЗМІ як наступний мер столиці. На початку 2022 року Олексій Кулеба дійсно пішов на підвищення, проте, не в місті, а області. 8 лютого президент України призначив його головою столичного регіону замість Василя Володіна.

Як стане зрозуміло за кілька тижнів – для підготовки області до спротиву великому російському вторгненню. Кулеба мусив налагодити зв’язок між комунальними службами та військовими, а також зробити усе належне, щоб Київщина була готова до усіх можливих розвитків подій.

Після утворення Київської обласної воєнної адміністрації (ОВА) Кулеба очолив групу цивільних радників її керівника – генерал-лейтенанта Павлюка, а після звільнення Київщини від окупації з 21 травня Кулеба сам очолив Київську ОВА.

Київщина з перших днів вторгнення росіян стала ареною кровопролитних боїв, частина області була окупована, тут росіяни чинили масові воєнні злочини. Страшні факти геноциду стали відомі навесні 2022 року, коли окупанти змушені були тікати з Київщини. Тоді перед очима людей постали зруйновані міста, жахливі кадри злочинів росіян та їх звірств.

Перед чиновником постало завдання відновлення нормального життя в області та її відбудова. Кулеба на цій роботі показав себе вмілим комунікатором (його телеграм-канал нині перетворився на повноцінне ЗМІ з офіційними новинами Київщини) і талановитим менеджером, здатним працювати понаднормово та бути частиною команди.



Олексій Кулеба / фото зі сторінки політика

24 березня 2022 року Кулеба був нагородженим орденом Богдана Хмельницького 3 ступеня "за вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, мужність і самовіддані дії, виявлені під час організації оборони населених пунктів від російських загарбників".

Офіс Президента

Втім, завершувати свою роботу та показати суспільству не проміжні, а фінальні результати чиновник буде вже не на позиції голови, а в якості заступника голови Офісу Президента України. Кулеба посів вакантне місце після звільнення Кирила Тимошенка.



Володимир Зеленський та Олексій Кулеба / фото ОП