Об этом он заявил в комментарии 24 Канала. Он предположил, что скоро снова вернется к работе.

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"На самом деле я не думаю, что президент даст мне возможность долго отдыхать. Перезагрузить немного "аккумуляторные батареи" и все – дальше будем работать", – заявил он.

Гайдай отметил, все потому, что Украине нужна победа, а она выбаривается по многим фронтам и направлениям.

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Какая будет новая должность

Экс-председатель Луганской ОВА отметил, что анонсировать, где именно он будет продолжать работу – пока что рано.

Это президент будет определяться. Возможно, он уже определился,

– сказал он.

Сергей Гайдай отметил, что не хочет об этом сейчас говорить.

"Не хочу. Это как сейчас говорить про направление наступления (ВСУ – 24 Канал)", – рассказал бывший глава Луганской ОВА.

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