Про це він заявив в коментарі 24 Каналу. Він припустив, що скоро знову повернеться до роботи.

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"Насправді я не думаю, що президент дасть мені можливість довго відпочивати. Перезавантажити трохи "акумуляторні батареї" й все – далі будемо працювати", – заявив він.

Гайдай зазначив, усе через те, що Україні треба перемога, а вона виборюється на багатьох фронтах і напрямках.

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Яка буде нова посада

Ексглава Луганської ОВА зазначив, що анонсувати, де саме він буде продовжувати роботу – поки що зарано.

Це президент буде визначатись. Можливо, він вже визначився,

– сказав він.

Сергій Гайдай зауважив, що не хоче про це нині говорити.

"Не хочу. Це як зараз говорити про напрямок наступу (ЗСУ – 24 Канал)", – розказав колишній очільник Луганської ОВА.

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