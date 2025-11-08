Сумы массированно атаковали дроны: в городе раздаются взрывы
- Россияне атаковали Сумы "Шахедами", воздушную тревогу объявили в 18:03.
- Взрывы раздавались в 02:23, власти пока не комментировали возможные последствия атаки.
Россияне во время комбинированной атаки применили по Сумах "Шахеды". Сразу несколько дронов фиксировались на подлетах к городу.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
Что известно об атаке на Сумы?
Воздушную тревогу в Сумском районе объявили в 18:03. Регион с вечера 7 ноября находится под прицелом российской армии.
Воздушные Силы предупреждали о движении групп дронов на Сумщину дважды после полуночи – в 01:57 и в 02:24. Опасность в области продолжалась, когда в 02:23 жители Сум услышали взрывы.
На Сумщину двигалось очень много дронов, их фиксировали над различными населенными пунктами. Однако власти пока не комментировали атаку. Официально о возможных последствиях атаки расскажут позже.
По состоянию на 02:39 в регионе все еще продолжается тревога. Призываем находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, берегите себя.
Где еще атаковал враг этой ночью?
С вечера и ночью российская армия атаковала дронами и баллистическими ракетами С-300 Харьков. Вероятно, взрывы прогремели за пределами города. Официальных комментариев еще нет.
В ночь на 8 ноября российская армия осуществила комбинированную атаку на Киев с использованием ракет, вероятно, "Кинжал". О пострадавших и других последствиях пока тоже сообщений нет.
Вечером 7 ноября россияне атаковали критическую инфраструктуру в Одесской области. Поврежден энергообъект.
В Киеве и нескольких областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии из-за российских атак.