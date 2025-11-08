Суми масовано атакували дрони: в місті лунають вибухи
- Росіяни атакували Суми "Шахедами", повітряну тривогу оголосили о 18:03.
- Вибухи лунали о 02:23, влада поки не коментувала можливі наслідки атаки.
Росіяни під час комбінованої атаки застосували по Сумах "Шахеди". Одразу кілька дронів фіксувалися на підльотах до міста.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Дивіться також Ворог атакує "Шахедами" та застосував ракети: де існує небезпека
Що відомо про атаку на Суми?
Повітряну тривогу в Сумському районі оголосили о 18:03. Регіон з вечора 7 листопада перебуває під прицілом російської армії.
Повітряні Сили попереджали про рух груп дронів на Сумщину двічі після опівночі – о 01:57 та о 02:24. Небезпека в області тривала, коли о 02:23 жителі Сум почули вибухи.
На Сумщину рухалося дуже багато дронів, їх фіксували над різними населеними пунктами. Однак влада поки що не коментувала атаку. Офіційно про можливі наслідки атаки розкажуть згодом.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.
Станом на 02:39 в регіоні все ще триває тривога. Закликаємо перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, бережіть себе.
Де ще атакував ворог цієї ночі?
З вечора й уночі російська армія атакувала дронами та балістичними ракетами С-300 Харків. Ймовірно, вибухи пролунали за межами міста. Офіційних коментарів ще немає.
У ніч проти 8 листопада російська армія здійснила комбіновану атаку на Київ з використанням ракет, ймовірно, "Кинджал". Про постраждалих та інші наслідки наразі теж повідомлень немає.
Увечері 7 листопада росіяни атакували критичну інфраструктуру в Одеській області. Пошкоджено енергооб'єкт.
У Києві та кількох областях України запроваджено аварійні відключення електроенергії через російські атаки.