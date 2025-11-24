Сумы снова под атакой: в городе раздался взрыв и частично пропал свет
- Российские дроны атаковали Сумы 24 ноября, вызвав взрывы и пожар.
- После атаки в городе исчез свет в нескольких районах.
Днем в понедельник, 24 ноября, российская армия ударила дронами по Сумам. Взрывы слышали в черте города.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
Что известно о взрыве в Сумах 24 ноября?
Воздушную тревогу в Сумской области объявили в 15:11. Военные предупреждали, что на областной центр с севера двигался вражеский беспилотник.
Дрон долетел до города в 15:25. Именно в это время горожане услышали громкие звуки. Местные сообщества сообщили, что на месте, где упал БпЛА, начался пожар. По Сумах на этот раз ударил не "Шахед", а, вероятно, "Ланцет". Дрон несет в себе боеприпас и предназначен для контрбатарейной борьбы.
Также известно, что после атаки в нескольких районах города пропал свет. Местные власти пока не комментировали этот прилет.
К слову, в 15:32 воздушную тревогу в Сумском районе отбили, однако через несколько минут угроза была объявлена снова. Советуем позаботиться о своей безопасности и против к укрытиям. Враг запускает на область дроны различных типов.
Где еще раздавались взрывы за сутки?
Утром 24 ноября российские оккупанты ударили по Чернигову. В результате этого пострадали люди в жилом частном секторе города и на одном из предприятий.
Днем вражеские БпЛА атаковали Павлоград. В городе повреждены несколько зданий, а три человека получили ранения и находятся в состоянии средней тяжести.
Ночью дроны массированно налетели на Харьков. БпЛА упали в Шевченковском и Салтовском районах. Некоторые из них попали по жилым домам. В результате обстрела Харькова четыре человека погибли, а по меньшей мере 17 пострадали.