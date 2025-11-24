Суми знову під атакою: в місті пролунав вибух і частково зникло світло
- Російські дрони атакували Суми 24 листопада, спричинивши вибухи та пожежу.
- Після атаки у місті зникло світло в кількох районах.
Удень в понеділок, 24 листопада, російська армія вгатила дронами по Сумах. Вибухи чули в межах міста.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Що відомо про вибух у Сумах 24 листопада?
Повітряну тривогу в Сумські області оголосили о 15:11. Військові попереджали, що на обласний центр із півночі рухався ворожий безпілотник.
Дрон долетів до міста о 15:25. Саме в цей час містяни почули гучні звуки. Місцеві спільноти повідомили, що на місці, де впав БпЛА, почалася пожежа. По Сумах цього разу вгатив не "Шахед", а, ймовірно, "Ланцет". Дрон несе в собі боєприпас і призначений для контрбатарейної боротьби.
Також відомо, що після атаки в кількох районах міста зникло світло. Місцева влада наразі не коментувала цей прильот.
До слова, о 15:32 повітряну тривогу в Сумському районі відбили, однак за кілька хвилин загроза була оголошена знову. Радимо потурбуватися про свою безпеку й проти до укриттів. Ворог запускає на область дрони різних типів.
Де ще лунали вибухи за добу?
Зранку 24 листопада російські окупанти вдарили по Чернігову. Унаслідок цього постраждали люди в житловому приватному секторі міста та на одному з підприємств.
Удень ворожі БпЛА атакували Павлоград. У місті пошкоджено кілька будівель, а троє людей отримали поранення та перебувають у стані середньої тяжкості.
Вночі дрони масовано налетіли на Харків. БпЛА впали у Шевченківському та Салтівському районах. Деякі з них влучили по житлових будинках. Унаслідок обстрілу Харкова чотири людини загинули, а щонайменше 17 постраждали.