Надхима Захави уволили с должности главы партии консерваторов после того, как расследование этики по его налоговым делам выявило "серьезное нарушение" министерского кодекса.

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Что известно о нарушении Захави

Еще несколько лет назад Захави должен был заплатить определенную сумму в Королевскую налоговую и таможенную службу, но, как утверждалось, не сделал этого. Оказалось, что он продал свою долю в YouGov, но не задекларировал это.

На прошлой неделе уже бывший руководитель Консервативной партии признал, что допустил "опрометчивую, но бессознательную ошибку" при подаче налоговой отчетности, и подтвердил, что уплатил все необходимые взносы в британский бюджет. Однако волна возмущения общества не остановилась.

В конце концов, Сунак снял его с должности

Сначала премьер-министр Риши Сунак сопротивлялся более ранним призывам оппозиционных партий уволить Захави, обосновывая это тем, что он заплатил штраф в рамках урегулирования спора по HMRC на сумму около 4,8 миллиона фунтов стерлингов.

Впоследствии Сунак поручил советнику по этическим вопросам сэру Лори Магнусу оценить, нарушил ли Захаве кодекс поведения министров, и в отчете тот написал, что глава консервативной партии "проявил недостаточное внимание к общим принципам министерского кодекса" и не выполнил требования "честного, открытого и образцового руководителя".

Во втором письме после выводов сэра Лори Сунак сказал, что "очевидно, что было серьезное нарушение министерского кодекса", и объявил об отстранении председателя тори с его министерской должности.