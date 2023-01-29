Надхіма Захаві звільнили з посади голови партії консерваторів після того, як розслідування етики щодо його податкових справ виявило "серйозне порушення" міністерського кодексу.

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Що відомо про порушення Захаві

Ще кілька років тому Захаві мав би сплатити певну суму до Королівської податкової та митної служби, але, як стверджувалось, не зробив цього. Виявилось, що він продав свою частку в YouGov, але не задекларував це.

Минулого тижня вже колишній керівник Консервативної партії визнав, що допустив "необачну, але несвідому помилку" під час подання податкової звітності, й підтвердив, що сплатив усі необхідні внески до британського бюджету. Проте хвиля обурення суспільства не зупинилась.

Зрештою Сунак зняв його з посади

Спершу прем'єр-міністр Ріші Сунак чинив опір більш раннім закликам опозиційних партій звільнити Захаві, обґрунтовуючи це тим, що він заплатив штраф у рамках врегулювання спору з HMRC на суму близько 4,8 мільйона фунтів стерлінгів.

Згодом Сунак доручив раднику з етичних питань серу Лорі Магнусу оцінити, чи порушив Захаві кодекс поведінки міністрів, й у звіті той написав, що голова консервативної партії "проявив недостатню увагу до загальних принципів міністерського кодексу" і не виконав вимоги "чесного, відкритий і зразкового керівника".

У другому листі, після висновків сера Лорі, Сунак сказав, що "очевидно, що було серйозне порушення міністерського кодексу", і оголосив про усунення голови торі з його міністерської посади.