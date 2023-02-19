Соответствующее заявление британский премьер-министр сделал на Мюнхенской конференции. Риши Сунак уверен, что Альянс должен сделать все для того, чтобы война в Украине больше не повторилась.

К теме Мы находимся в повышенной боевой готовности, – Дуда об угрозах со стороны России

Нужно думать о будущем

Риши Сунак убежден, что НАТО должно обеспечить безопасность Украины и сейчас нужно думать о будущем, за которое идет борьба. По его словам, переговоры о гарантиях нужно начать как можно скорее, чтобы к саммиту в Литве они были готовы.

Нам нужно думать о будущем, как мы защищаем безопасность Украины. Это разговор, который мы должны начать, потому что Вильнюсский саммит является хорошим местом для завершения,

– подчеркнул Сунак.

Сунак также призвал союзников Украины послать больше артиллерии, дальнобойного оружия, танков и систем противовоздушной обороны, чтобы Украина могла противостоять российскому вторжению. Кроме того, по мнению британского премьер-министра, война уже достигла критической точки и Украина может получить решающее преимущество, если ей предоставят необходимое оружие.

Госсекретарь США Энтони Блинкен поддержал предложение Риши Сунака и подчеркнул, что нужно сделать все для того, чтобы после завершения войны убедиться в том, что Россия больше не представляет угрозы для Украины.

Война в Украине была неизбежной

Президент Польши Анджей Дуда накануне в интервью отметил, что Россия долгое время готовилась к войне в Украине и на протяжении нескольких месяцев стягивала войска к границе с нашим государством. Польский лидер отметил, что 23 февраля прошлого года он и президент Литвы Гитанас Науседа ехали в Киев с четким пониманием того, что Россия нападет.

В то же время Дуда говорит, что западные партнеры вели переговоры с Владимиром Путиным и надеялись на то, что полномасштабной войны не будет, однако 24 февраля российские войска пошли в наступление.