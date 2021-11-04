Это произошло 3 ноября в супермаркете АТБ на проспекте Возрождения. Соответствующий вызов от дежурного полиции поступил спасателям около 17:40.

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Пострадавших нет

Чрезвычайники обнаружили в камере хранения вещей около 200 грамм разлитой ртути. На место происшествия оперативно прибыли специалисты отделения радиационно-химической защиты. Персонал супермаркета провел эвакуацию посетителей из здания. В результате инцидента никто не пострадал.

Справка. Пары ртути и ее соединения очень ядовиты. Вдыхание даже малых концентраций в течение длительного времени приводит к хроническому отравлению.

Ртуть уже собрали

Как сообщил пресс-секретарь ГСЧС в Волынской области Владимир Нестеров, по состоянию на 19:10 специалисты гражданской защиты собрали всю ртуть в специальную емкость. После этого была проведена демеркуризация (меры, направленные на снижение концентрации паров ртути в воздухе помещений до предельно допустимого) объекта.



Инцидент произошел в супермаркете Луцка / Фото ГСЧС



На место прибыли чрезвычайники / Фото ГСЧС

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