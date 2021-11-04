Це сталося 3 листопада в супермаркеті АТБ, що на проспекті Відродження. Відповідний виклик від чергового поліції надійшов до рятувальників близько 17:40.

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Постраждалих немає

Надзвичайники виявили у камері для зберігання речей близько 200 грамів розлитої ртуті. На місце події оперативно прибули спеціалісти відділення радіаційно-хімічного захисту. Натомість персонал супермаркету евакуацію відвідувачів із будівлі. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Довідка. Пари ртуті та її сполуки є дуже отруйними. Вдихання навіть малих концентрацій протягом тривалого часу призводить до хронічного отруєння.

Ртуть вже зібрали

Як повідомив речник ДСНС у Волинській області Володимир Нестеров, станом на 19:10 фахівці цивільного захисту зібрали всю ртуть у спеціальну ємність. Після цього провели демеркуризацію (заходи, спрямовані на зниження концентрації парів ртуті в повітрі приміщень до гранично допустимої) об'єкту.



Інцидент трапився в супермаркеті Луцька / Фото ДСНС



На місце прибули надзвичайники / Фото ДСНС

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