Министр внутренних дел Денис Монастырский считает NLAW супероружием.

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По его словам, оно легко уничтожает вражеские танки и бронетехнику.

Проведал ребят на одном из рубежей. Твердо стоим. На своей земле. Такое оружие в руках профессионалов не дает врагу ни единого шанса,

– написал Монастырский.

Денис Монастырской посетил бойцов на фронте / Фото из его фейсбука

Добавим, что NLAW – это шведско-британские переносные противотанковые управляемые ракеты с эффективной дальностью стрельбы до 600 (в новой версии до 800) метров. Украина уже получила более 1000 штук таких от Великобритании.

К слову, украинские военные держат оборону городов, которые подвергаются атакам со стороны оккупантов. Помощниками наших защитников становятся легкие противотанковые оборонительные вооружения.

На днях ВСУ показали момент попадания NLAW в российский танк:

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