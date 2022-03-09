Министр внутренних дел Денис Монастырский считает NLAW супероружием.
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По его словам, оно легко уничтожает вражеские танки и бронетехнику.
Проведал ребят на одном из рубежей. Твердо стоим. На своей земле. Такое оружие в руках профессионалов не дает врагу ни единого шанса,
– написал Монастырский.
Денис Монастырской посетил бойцов на фронте / Фото из его фейсбука
Добавим, что NLAW – это шведско-британские переносные противотанковые управляемые ракеты с эффективной дальностью стрельбы до 600 (в новой версии до 800) метров. Украина уже получила более 1000 штук таких от Великобритании.
К слову, украинские военные держат оборону городов, которые подвергаются атакам со стороны оккупантов. Помощниками наших защитников становятся легкие противотанковые оборонительные вооружения.
На днях ВСУ показали момент попадания NLAW в российский танк:
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