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      Супруга премьер-министра Испании заразилась коронавирусом

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      Жена главы правительства Испании Педро Санчеса – Бегонья Гомес заразилась коронавирусом. Они находятся в самоизоляции.

      Премьер и его супруга пока остаются в своей резиденции. Пресс-служба кабинета министров Испании сообщила, что "супруги чувствуют себя хорошо".

      Актуально Испания закрывает всю страну из-за коронавируса

      На этой неделе коронавирус уже зафиксировали также у двух испанских министров.

      Актуально! Испания – вторая после Италии страна Европы, где эпидемия коронавируса бурлит больше всего. Всего в стране подтвердили более 6 тысяч случаев заболевания коронавирусом, а от инфекции умер уже 191 человек.

      Что известно об ограничительных мерах в Испании из-за коронавируса

      Власти Испании объявили о введении в стране чрезвычайного положения с 14 марта на 15 дней с целью сдерживания распространения коронавируса. Правительство прогнозирует увеличение количества зараженных людей до 10 тысяч уже на следующей неделе.

      Коронавирус в мире: последние новости

      • ВОЗ признал коронавирус пандемией, а Европу ее центром.
      • По состоянию на 15 марта количество инфицированных коронавирусом в мире выросло до 156 396.
      • От заболеваний умерли 5 833 человека. В то же время есть и хорошие новости. Выздоровели уже 73 968 инфицированных.
      • Среди стран Евросоюза больше всего случаев заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировано в Италии – 21 157, выздоровели – 1 966 умерли – 1 441 человек; Франции – 4 480, выздоровели – 12, умерли – 91; Испании – 6 391, выздоровели – 517, умерли – 196; Германии – 4 585, выздоровели – 46, умерли – 9 инфицированных.
      • Сейчас вакцины от коронавируса нет, однако США и Китай работают над ее разработкой.
      • Наименьшие риски заболеть коронавирусом в возрастной группе – 10 – 39 лет всего 0,2%. В зоне наибольшего риска находятся пожилые люди в возрасте от 80 лет, для них этот показатель составляет 13,5%.


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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Здоровье Новости Здоровье Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости Украины Новости политики
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