Дружина прем'єр-міністра Іспанії заразилася коронавірусом

Дружина глави уряду Іспанії Педро Санчеса – Бегонья Гомес заразилася коронавірусом. Вони перебувають в самоізоляції.

Прем'єр і його дружина наразі залишаються у своїй резиденції. Пресслужба кабінету міністрів Іспанії повідомила, що "подружжя почуває себе добре".

Актуально Іспанія закриває усю країну через коронавірус

На цьому тижні коронавірус вже зафіксували також у двох іспанських міністрів.

Актуально! Іспанія – друга після Італії країна Європи, де епідемія коронавірусу вирує найбільше. Загалом у країні підтвердили понад 6 тисяч випадків захворювання на коронавірус, а від інфекції померла вже 191 людина.

Що відомо про обмежувальні заходи в Іспанії через коронавірус

Влада Іспанії оголосила про введення у країні надзвичайного стану з 14 березня на 15 днів з метою стримання поширення коронавірусу. Уряд прогнозує збільшення кількості заражених людей до 10 тисяч вже наступного тижня.

Коронавірус у світі: останні новини

ВООЗ визнав коронавірус пандемією, а Європу її центром.

Станом на 15 березня кількість інфікованих коронавірусом у світі зросла до 156 396.

Від захворювань померли 5 833 людей. Водночас є й хороші новини. Одужали вже 73 968 інфікованих.

Серед країн Євросоюзу найбільше випадків зараження коронавірусом COVID-19 зафіксовано в Італії – 21 157, одужали – 1966 померли – 1441 осіб; Франції – 4 480, одужали – 12, померло – 91; Іспанії – 6 391, одужали – 517, померли – 196; Німеччині – 4585, одужали – 46, померло 9 інфікованих.

Наразі вакцини від коронавірусу немає, однак США та Китай працюють над її розробкою.

Найменші ризики захворіти на коронавірус у вікової групи – 10 – 39 років: всього 0,2%. У зоні найбільшого ризику перебувають літні люди віком від 80 років, для них цей показник становить 13,5%.



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