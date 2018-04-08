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Супрун обнародовала детали дачи ей взятки

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Ульяна Супрун
Ульяна Супрун / Фото из открытых источников

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун утверждает, что о предложении взятки в виде однокомнатной квартиры, которую ей в обмен на медицинское оборудование для больницы города Вишневое предлагал помощник лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко – Александр Богачев, сообщила сразу НАБУ.

Такое заявление она сделала в комментарии ТСН.

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"Я тогда позвонила в НАБУ и передала, что у меня было в кабинете. Они тогда сказали, чтобы на следующий день я пришла и написала заявление", – убеждает чиновница.

По ее словам, инцидент произошел в январе 2017 (ранее Ульяна Супрун в своем Facebook писала, что более года назад один из помощников народных депутатов предложил ей взятку в виде квартиры за то, чтобы она, пользуясь служебным положением, помогла медицинскому учреждению получить дорогостоящее оборудование – "24"), однако следственные действия и документирования факта предложения взятки детективами НАБУ затянулись на 14 месяцев.

Кроме того, исполняющая обязанности министра здравоохранения рассказала, что она вместе со своим советником все это время подыгрывала действующим лицам – в частности, из Минздрава в больницу отправили эксперта для осмотра медучреждения, есть ли там место, чтобы установить такое оборудование.

"Примечательно, эксперт нашел в больнице скрытое диагностическое оборудование. Мы узнали, что еще с 2012 года есть компьютерный томограф, который еще даже не установлен, а лежит в коробках. Это был бы уже второй, а первый даже не начали пользоваться", – рассказала Супрун.

Напомним, ранее глава САП Назар Холодницкий подчеркивал, что обвинения против него со стороны ГПУ основываются на деле о попытке дачи взятки Супрун.

Теги: Новости Украины Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун Новости политики Радикальна партія Коррупция Взятка
Источник: 24 Канал
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