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Опубликовано видео НАБУ, как Ульяне Супрун предлагают взятку

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Уляна Супрун
Уляна Супрун

Опубликовано видео от НАБУ, на котором глава "радикалов" Киево-Святошинского района и личный помощник лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко Александр Богачев предлагает взятку в. о. министру здравоохранения Ульяне Супрун.

Опубликованое видео – из так называемого "дела Холодницкого". На видео, кроме Супрун, фигурируют не менее 5 человек. Среди них и Александр Богачев, а также мэр Вишневого Илья Диков.

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Отмечается, что после предложения взятки Ульяна Супрун сразу обратилась в правоохранительные органы, поэтому впоследствии просто подыгрывала действующим лицам.

Также на видео мэр Вишневого лично встречается с Ульяной Супрун и размышляет над схемами передачи ей квартиры.

"Как вы задекларируете, это ваш вопрос, купили, не купили... Но есть определенные фонды, такие мои личные", – заявляет чиновник.

То есть квартира, предназначенная для Супрун, по каким-то фондов городского головы. В то же время в горсовете отрицают наличие свободного жилья.

Квартиру для Супрун должны были оформить на ее помощника, и мэр возил его показывать дом.

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В обмен на квартиру больница Вишневого должна была получить медицинскую технику, в том числе маммограф, за счет международных организаций.

Член правления "Центра противодействия коррупции" Александра Устинова говорит, что такие схемы – власть-больница-оборудование-откат – типичные для Украины. Самые громкие скандалы связанные с "Охматдетом" и Институтом рака. Масштабы Вишневого меньше, но и они дают участникам дивиденды.

"Каждый раз, когда закупается медицинское оборудование – сначала все на этом пиарятся. Затем деньги на обслуживание этого оборудования дерибаняться. И третья стадия коррупции, которую мы наблюдаем – это оборудование затем продается. Вот мы помним, как супердорогое оборудование, которое закупали для "Охматдета", нашли где-то на складах Винницкой области", – рассказывает Устинова.

"Распутав этот клубок, в НАБУ составили сообщения о подозрении, но прокуроры САП никак его не согласуют", – рассказывает детектив НАБУ Артем.

Сама Супрун и ее помощник, на которого и оформляли квартиру, обещают прокомментировать эту историю со временем.

Теги: Новости Украины Новости политики НАБУ Ульяна Супрун Взятка Радикальна партія
Источник: 24 Канал
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