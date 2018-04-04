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Три интереснейших эпизода из рассекреченных материалов, где Холодницкий обещал "порешать" дела

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Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало фрагменты рассекреченных материалов негласных следственных действий в отношении руководителя специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Смонтированные под тревожную музыку, но все же доказательства по делу антикоррупционного прокурора. На записях есть много интересных моментов. Вот три самых интересных эпизода.

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Первый – попытка подкупить исполняющую обязанности министра здравоохранения Ульяну Супрун. За квартиру под Киевом министра просили посодействовать в выделении маммографа местной больнице. Назар Холодницкий на записях объясняет свидетелю, что надо говорить во время показаний в суде.



Обнародованные разговоры/ Национальное антикоррупционное бюро Украины

Второй – так называемое дело "Золотого мандарина". Здесь нардеп Логвинский со своей женой Анной Юдковской, судьей Европейского суда по правам человека, при поддержке заместителя министра юстиции Натальи Севостьяновой, якобы, нагло вытащили из бюджета 54 миллиона гривен. Речь о попытке выиграть в Европейском суде дело против Украины от имени компании "Золотой мандарин". На записях, обнародованных НАБУ, Логвинский, который обозначен, как "нардеп Л" общается с Назаром Холодницким. Последний обещает "посодействовать" в решении дела.


Обнародованные разговоры/ Национальное антикоррупционное бюро Украины

Хотя сам нардеп Логвинский отрицает коррупционную составляющую той встречи. Третье, не менее интересное дело, относительно обогащения главы НАПК Натальи Корчак. Во время расследования дела выплаты руководством нацагентства себе огромных премий, следователи НАБУ пытались через САП получить разрешение на обыск у Корчак. На что Назар Холодницкий дал весьма однозначный ответ.


Обнародованные разговоры/ Национальное антикоррупционное бюро Украины

Жучок в аквариуме кабинета руководителя САП зафиксировал, что Назар Холодницкий обещал "порешать" дела. А это тянет, минимум, на выговор, а может и на уголовное дело. Пленки Холодницкого сейчас изучают следователи.

Напомним, 4 апреля в Верховной Раде заслушали руководителя САП Назара Холодницкого и директора НАБУ Артема Сытника.

Автор: Алексей Кондаков
Теги: Новости политики НАБУ Назар Холодницкий Новости Украины Ульяна Супрун САП ГПУ НАПК
Источник: 24 Канал
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