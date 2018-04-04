Кого Вы поддерживаете в "деле Холодницкого"?

4 апреля в Верховной Раде заслушали руководителя САП Назара Холодницкого и директора НАБУ Артема Сытника.

29 марта директор Антикоррупционного бюро Артем Сытник признал факт сотрудничества НАБУ с Генпрокуратурой в деле против руководителя САП Назара Холодницкого.

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В рабочем кабинете руководителя САП больше месяца стояли жучки.

30 марта генпрокурор Юрий Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением об увольнении Холодницкого с должности его заместителя и главы САП.

Назару Холодницкому инкриминируют разглашение тайны следствия. Он якобы предупреждал лиц, у которых должны были проводиться обыски.

Накануне НАБУ обнародовало фрагменты рассекреченных материалов негласных следственных действий в отношении главы САП. На что Холодницкий ответил, что "будет биться"

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