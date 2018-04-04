Верховная Рада вызвала на парламентское заседание руководителей САП и НАБУ Назара Холодницкого и Артема Сытника.

Соответствующее решение было принято во вторник на заседании Рады, за него проголосовали 247 депутатов.

Как известно, 29 марта директор Антикоррупционного бюро Артем Сытник признал факт сотрудничества НАБУ с Генпрокуратурой по делу против руководителя САП Назара Холодницкого.

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В пятницу, 30 марта, Луценко обратился к квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров с представлением об увольнении Холодницкого.

Накануне перед допросом в НАБУ Холодницкий заявил, что будет просить квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров об отстранении его от должности на время расследования.

Холодницкого просят уволить на основании таких обвинений: невыполнение и ненадлежащее выполнение служебных обязанностей; разглашение тайны следствия; совершения действий, порочащих звание прокурора и которые могут вызвать сомнение в его объективности, беспристрастности и независимости, в честности и неподкупности органов прокуратуры; грубое нарушение правил прокурорской этики; вмешательство или любой другой влияние прокурора в служебную деятельность другого прокурора, служебных, должностных лиц или судей.

Отчет Холодницкого и Сытника в Раде – онлайн-трансляция