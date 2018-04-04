Верховна Рада викликала на парламентське засідання керівників САП і НАБУ Назара Холодницького і Артема Ситника.

Відповідне рішення було прийнято у вівторок на засіданні Ради, за нього проголосувало 247 депутатів.

Як відомо, 29 березня директор Антикорупційного бюро Артем Ситник визнав факт співпраці НАБУ із Генпрокуратурою у справі проти керівника САП Назара Холодницького.

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У п’ятницю, 30 березня, Луценко звернувся до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням щодо звільнення Холодницького.

Напередодні перед допитом у НАБУ Холодницький заявив, що проситиме Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів про відсторонення його від посади на час розслідування.

Холодницького просять звільнити на підставі таких звинувачень: невиконання та неналежне виконання службових обов’язків; розголошення таємниці слідства; учинення дій, що порочать звання прокурора й можуть викликати сумнів у його обєктивності, неупередженості та незалежності, в чесності та непідкупності органів прокуратури; грубе порушення правил прокурорської етики; втручання чи будь-який інший вплив прокурора в службову діяльність іншого прокурора, службових, посадових осіб чи суддів.

Звіт Холодницького і Ситника у Раді – онлайн-трансляція