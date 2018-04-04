Кого Ви підтримуєте у "справі Холодницького"?

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Назар Холодницький та Артем Ситник
Назар Холодницький та Артем Ситник / Українське фото

4 квітня у Верховній Раді заслухали керівника САП Назара Холодницького та директора НАБУ Артема Ситника.

29 березня директор Антикорупційного бюро Артем Ситник визнав факт співпраці НАБУ із Генпрокуратурою у справі проти керівника САП Назара Холодницького.

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У робочому кабінеті керівника САП понад місяць стояли жучки.

30 березня генпрокурор Юрій Луценко звернувся до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням щодо звільнення Холодницького з посади його заступника та глави САП.

Назарові Холодницькому закидають розголошення таємниці слідства. Він нібито попереджав осіб, у яких мали проводитись обшуки.

Напередодні НАБУ оприлюднило фрагменти розсекречених матеріалів негласних слідчих дій щодо очільника САП. На що Холодницький відповів, що "буде битись"

А що ви думаєте з цього приводу?

Теги: Новини України Новини політики Розслідування Назар Холодницький САП НАБУ Опитування 24 Артем Ситник
Джерело: 24 Канал
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