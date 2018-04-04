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Луценко не имеет юридических возможностей влиять на САП без Холодницкого, – Шабунин

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Назар Холодницкий
Назар Холодницкий / Фото из открытых источников

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин опроверг возможное влияние Юрия Луценко на САП, а также отметил, что до проведения конкурса на избрание нового руководителя САП исполняющим обязанности будет первый заместитель Назара Холодницкого Максим Грищук.

Об этом он рассказал в прямом эфире 24 Канала.

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"То есть, если Холодницкого отстраняют (как по мне, там должно быть увольнение, как минимум), исполнителем обязанностей становится заместитель Грищук. Хороший прокурор. Киборг из Донецкого аэропорта. Кстати, который, когда выбирали Холодницкого, он набрал больше голосов комиссии, чем сам Холодницкий. А Холодницкого среди них двух выбрал Генпрокурор Шокин", – прокомментировал Шабунин.

Впоследствии, он отметил, начинается конкурс и выбирают нового руководителя САП. По мнению Шабунина, в медиа было очень много манипуляций в отношении влияния Луценко на антикоррупционную прокуратуру.

Каким образом? Нет инструментария воздействия. Единственное, как влияет Луценко на работу САП, будет влиять, – есть определенные документы, которые подписывает или Генпрокурор или его заместитель. Таких документов не так много. Они касаются судей и адвокатов, и еще какой-то категории. Нет юридических возможностей Луценко влиять на работу САП без Холодницкого, – добавил Шабунин.

Напомним, 4 апреля 2018 года народные депутаты Украины слушали доклады главных антикоррупционеров страны – руководителя Антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого и директора НАБУ Артема Сытника.

Теги: Новости Украины Новости политики Назар Холодницкий Юрий Луценко ГПУ Виталий Шабунин Коррупция САП
Источник: 24 Канал
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