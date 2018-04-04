Луценко не має юридичних можливостей впливати на САП без Холодницького, – Шабунін

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заперечив можливий вплив Юрій Луценка на САП, а також зазначив, що до проведення конкурсу на обрання нового керівника САП, виконавцем обов'язків буде перший заступник Назара Холодницького Максим Грищук.

Про це він розповів у прямому ефірі 24 Каналу.

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"Тобто, якщо Холодницького відсторонюють (як на мене, там має бути звільнення, як мінімум), виконавцем обов'язків стає заступник Грищук. Хороший прокурор. Кіборг з Донецького аеропорту. До речі, який, коли обирали Холодницького, набрав більше голосів комісії, ніж сам Холодницький. А Холодницького з-поміж них двох обрав Генпрокурор Шокін", – прокоментував Шабунін.

Згодом, він зазначив, починається конкурс і обирають нового очільника САП. На думку Шабуніна, в медіа було дуже багато маніпуляцій щодо впливу Луценка на антикорупційну прокуратуру.

Яким чином? Немає інструментарію впливу. Єдине, як впливає Луценко на роботу САП, чи буде впливати, – є певні документи, які підписує або Генпрокурор, або заступник. Таких документів не так багато. Вони стосуються суддів та адвокатів, та ще якоїсь категорії. Немає юридичних можливостей Луценко впливати на роботу САП без Холодницького", – додав Шабунін.

Нагадаємо, 4 квітня 2018 року народні депутати України слухали доповіді головних антикорупціонерів країни – керівника Антикорупційної прокуратури Назара Холодницького та директора НАБУ Артема Ситника.